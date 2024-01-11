Программу «Земский учитель» продлят еще на пять лет

11.01.2024 | 16:21
Инициативу представителей общественности Анадыря поддержал президент России Владимир Путин. Программа была рассчитана на период до 25-го года. Новый срок действия – до 2030-го. Глава государства подчеркнул, что она востребована и необходима всей стране… В Кабардино-Балкарии в этом году, по данным Минпросвещения, трудоустроиться в сельской местности смогут шесть педагогов. Всего с начала реализации в программе участвовали 26 специалистов. Каждый из них получил единовременно один миллион рублей. По условиям учитель должен отработать на новом месте не меньше пяти лет. Это могут быть школы в селах, поселках или небольших городах, где живут не больше 50-ти тысяч людей.   https://t.me/vestikbr
