Программу «Земский учитель» продлят еще на пять лет

Инициативу представителей общественности Анадыря поддержал президент России Владимир Путин.
Программа была рассчитана на период до 25-го года. Новый срок действия – до 2030-го. Глава государства подчеркнул, что она востребована и необходима всей стране…
В Кабардино-Балкарии в этом году, по данным Минпросвещения, трудоустроиться в сельской местности смогут шесть педагогов. Всего с начала реализации в программе участвовали 26 специалистов.
Каждый из них получил единовременно один миллион рублей. По условиям учитель должен отработать на новом месте не меньше пяти лет. Это могут быть школы в селах, поселках или небольших городах, где живут не больше 50-ти тысяч людей.
