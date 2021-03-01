Программу «Земский учитель» продлили до конца 23-го года


Программу «Земский учитель» продлили до конца 23-го года. По решению правительства страны именно на этот период продлили финансирование.
По условиям программы, учителя, которые станут трудиться в селах, получат единовременно один миллион рублей. Чтобы принять участие в проекте, нужно заключить трудовой договор со школой и отработать в ней не меньше пяти лет. В Кабардино-Балкарии продолжают принимать заявки на этот год. Подать документы можно по 16 апреля. И уже в мае определят победителей. В республике есть вакансии учителей в семи сельских образовательных организациях. В школы Екатериноградской, Лесного и Прималкинского требуются преподаватели английского, в Верхней Балкарии ждут математика, в Светловодском — физика, а в Булунгу нужен учитель русского языка и литературы.

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