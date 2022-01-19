Программа «Социальная догазификация» - в действии...

Шесть частных домовладений в Чегеме сегодня присоединили к основной коммуникационной линии. В прошлом году в Чегемском районе по этой же программе подключили 78 домовладений. «Социальная догазификация» - это президентская инициатива, согласно которой газопроводные линии должны подводить прямо к границам земельных участков россиян, причем бесплатно. Расстояния и сложности рельефа для граждан не имеют значения – все эти вопросы решает оператор газификации. А вот создание сети на участке и установку оборудования в доме оплачивает уже владелец жилища. Заявки на социальную догазификацию можно подать на портале госуслуг, а также в МФЦ. Подвести ресурс к частным домам смогут в тех населенных пунктах, где уже есть соответствующая инфраструктура.