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Программа «Социальная догазификация» - в действии...

Программа «Социальная догазификация» - в действии...

19.01.2022 | 22:04
Шесть частных домовладений в Чегеме сегодня присоединили к основной коммуникационной линии. В прошлом году в Чегемском районе по этой же программе подключили 78 домовладений. «Социальная догазификация» - это президентская инициатива, согласно которой газопроводные линии должны подводить прямо к границам земельных участков россиян, причем бесплатно. Расстояния и сложности рельефа для граждан не имеют значения – все эти вопросы решает оператор газификации. А вот создание сети на участке и установку оборудования в доме оплачивает уже владелец жилища. Заявки на социальную догазификацию можно подать на портале госуслуг, а также в МФЦ. Подвести ресурс к частным домам смогут в тех населенных пунктах, где уже есть соответствующая инфраструктура.
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