Программа маткапитала продолжает действовать



В России расширили действие программы материнского капитала. Соответствующий закон подписал Владимир Путин. Документ закрепил предложения, которые глава государства обозначил в Послании Федеральному собранию 15-го января этого года.

Во-первых, программу материнского капитала продлили на период до конца 26-го года. Во-вторых, единовременная выплата теперь полагается семьям, в которых с января 2020-го родился или был усыновлен первый ребенок. Сумма составляет 466.617 рублей. Родителям, у которых появился второй ребенок, начислят на 150 тысяч больше. С принятием нового правового акта у родителей появляется возможность получить сертификат на материнский капитал без подачи специального заявления. В этом случае решение о выдаче документа принимают на основании сведений, содержащихся в госреестре записей актов гражданского состояния и Единой информационной системе социального обеспечения.