Программа «Культура Кабардино-Балкарии» — в действии…

В Псычохе завершают реконструкцию местного ДК, который построили в селе в 60-х годах прошлого века. Строители обновили фасад, стены и крыльцо. Учли и потребности людей с ограничениями по здоровью. Самый значимый пункт в программе капремонта – замена кровли. Внутри изменилось практически все: проложили коммуникационные сети, смонтировали современное освещение. Стены отделали деревом. Скоро в Псычохе появится обновленный клуб для занятий творчеством и организации праздников. Завершить все работы должны до декабря, но строители говорят, что наверняка справятся раньше. Добавлю, в нынешнем году должны еще построить ДК в Нартане, реконструировать восемь муниципальных учреждений культуры, а также обновить музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы в трех детских школах искусств.