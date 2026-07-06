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Программа «Герои КБР» объединяет ветеранов и наставников

Программа «Герои КБР» объединяет ветеранов и наставников

06.07.2026 | 13:00
Не просто поддержка ветеранов СВО, а формирование кадрового потенциала республики… Программа «Герои КБР» продолжает объединять участников специальной военной операции и опытных управленцев региона. Благодаря проекту бойцы получают новые знания, раскрывают свой потенциал и реализовывают себя в гражданской сфере. Слушатели уже завершили три очных модуля, в рамках которых изучили ключевые темы регионального и муниципального управления. Среди направлений: инвестиционная политика, развитие территорий, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная защита, здравоохранение, образование и антикоррупционные стандарты. Лекции и практические занятия проводили эксперты, в том числе представители Президентской академии РАНХиГС. Наставниками ветеранов СВО выступили руководители республиканских министерств и ведомств. Ветераны СВО умеют действовать в сложных условиях, быстро принимать решения и брать на себя ответственность, подчеркивают наставники. Именно эти качества особенно востребованы в системе государственного и муниципального управления. «Герои КБР» – это продолжение президентского проекта «Время Героев». Воплощают его в жизнь Администрация Главы КБР и Корпоративный университет «Эльбрус». Сейчас обучение проходят больше трех десятков слушателей. В финале им выдадут дипломы и помогут трудоустроиться.   https://t.me/vestikbr
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