Программа «Герои КБР» объединяет ветеранов и наставников

Не просто поддержка ветеранов СВО, а формирование кадрового потенциала республики… Программа «Герои КБР» продолжает объединять участников специальной военной операции и опытных управленцев региона.
Благодаря проекту бойцы получают новые знания, раскрывают свой потенциал и реализовывают себя в гражданской сфере. Слушатели уже завершили три очных модуля, в рамках которых изучили ключевые темы регионального и муниципального управления.
Среди направлений: инвестиционная политика, развитие территорий, поддержка малого и среднего бизнеса, социальная защита, здравоохранение, образование и антикоррупционные стандарты. Лекции и практические занятия проводили эксперты, в том числе представители Президентской академии РАНХиГС. Наставниками ветеранов СВО выступили руководители республиканских министерств и ведомств.
Ветераны СВО умеют действовать в сложных условиях, быстро принимать решения и брать на себя ответственность, подчеркивают наставники. Именно эти качества особенно востребованы в системе государственного и муниципального управления.
«Герои КБР» – это продолжение президентского проекта «Время Героев». Воплощают его в жизнь Администрация Главы КБР и Корпоративный университет «Эльбрус». Сейчас обучение проходят больше трех десятков слушателей. В финале им выдадут дипломы и помогут трудоустроиться.
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