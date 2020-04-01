Профосмотры и прививки не отменены. Все детские поликлиники Кабардино-Балкарии работают в штатном режиме.

О том, как в условиях пандемии коронавируса обеспечиваются меры безопасности, рассказали в Детской поликлинике № 1 г. Нальчика.

Для детей с простудными заболеваниями, организованы отдельные вход и кабинеты. Их осматривает врач неотложной помощи. К пациентам с острой патологией — высокой температурой и сильным кашлем — доктор приезжает на дом.

По-прежнему сохранены так называемые «дни здоровых детей», – это среда и пятница. В это время медики проводят профилактические осмотры и вакцинацию малышей до трех лет. Чтобы сделать прививку, достаточно обратиться к участковому педиатру. Вакцинация проводится только в том случае, если ребенок здоров.

Узкие специалисты ведут прием строго по предварительной записи. В поликлинике стараются максимально оградить пациентов от контакта друг с другом, а потому за смену врач обследует 5-6 человек. Медработники обязательно носят маски и перчатки. Санитарная уборка помещений проводится несколько раз в день.