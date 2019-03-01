Профилактика правонарушений через развитие физкультуры и спорта. Сегодня в Нальчике прошло заседание профильной межведомственной комиссии при правительстве республики — 2019.03.20





Сегодня в Нальчике прошло заседание профильной межведомственной комиссии при правительстве республики. В Кабардино-Балкарии развиваются 36 видов спорта, отметил в своем выступлении зам. министра Аслан Анаев. В различных специализированных учреждениях тренируются более 36 тысяч человек. В муниципалитетах увеличивается число различных профильных сооружений. Массовым спортом в республике занимается 37% жителей. Как отметили на заседании, особое внимание уделяется молодежи, которая находится в так называемой группе риска. Как правило, это дети из неблагополучных семей. Их записывают в различные спортивные секции, задействуют в соревнованиях.