Профессиональные военные оркестранты дали мастер-класс для юных музыкантов кадетского корпуса СКГИИ.





Встреча прошла в Нальчике. Кадеты смогли пообщаться со своими взрослыми коллегами из воинских соединений Росгвардии во Владикавказе и поселке Звездный чегемского района. Это профессиональные военные музыканты. В мае 2019 года Северо-Кавказский округ войск Национальной гвардии и Музыкальный кадетский корпус заключили договор о сотрудничестве. В его рамках и проходят занятия. Такие уроки помогают развить музыкальные способности воспитанников и повышают интерес к будущей профессии, уверены и педагоги. На попечении у них почти полсотни юношей. Они уже выступали в составе сводного духового оркестра музыкальных кадетских корпусов Москвы и Краснодара, в День Победы в российской столице и на чемпионате мира по футболу в 2018 году. Будущие военные музыканты сейчас усиленно готовятся сыграть в составе сводного духового оркестра в Москве на торжествах, посвященных 75-летию Великой Победы.