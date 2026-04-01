Проекты НКО по укреплению межнациональных отношений презентовали в Общественной палате КБР

01.04.2026 | 13:00
Роль НКО в укреплении межнационального и межконфессионального диалога… Социально ориентированные проекты некоммерческих организаций на эту тему презентовали в Общественной палате Кабардино-Балкарии. В 25-м году в министерстве по делам национальностей и общественным проектам Кабардино-Балкарии проводили конкурсный отбор проектов некоммерческих организаций, направленных на реализацию государственной национальной политики, укрепление и развитие гражданского общества. Победителями стали девять НКО. В течение года победители конкурса проводили конференций, выставок, форумов и фестивалей. Итоги реализации проектов на заседании оценивали представители власти, духовенства и общественных организаций республики. В числе победителей – проект «Кавказский орнамент» республиканской детско-молодежной волонтерской организации «Помоги ближнему». Главная его цель – гармонизация межэтнических отношений в регионе через образовательные и дискуссионные форматы. В городских и сельских школах проводили «Уроки дружбы», где ребятам рассказывали о ценностях многовекового добрососедства народов Кабардино-Балкарии. А Общество русской истории и культуры «Вече» в ноябре 25-го организовало в Прохладном третий межмуниципальный фестиваль. Проект был направлен на укрепление единства народов республики, сохранение традиционных духовно-нравственных ценностей и патриотическое воспитание молодежи. В числе инициатив-победителей также – конференция «Адыгский нартский эпос – выдающийся памятник духовной культуры народа», республиканский саммит казачьей культуры, форум межнациональных семей… Реализацию проектов некоммерческие организации продолжат и в 2026-м. Основное внимание уделят Году единства народов России.   https://t.me/vestikbr
