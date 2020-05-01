Проекты КБГУ получили гранты Росмолодежи

Четыре идеи Кабардино-Балкарского госуниверситета получили грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи. Общая сумма финансирования составит почти 13 миллионов рублей.

Самый большой проект – «Программа развития органов студенческого самоуправления КБГУ» — предусматривает несколько направлений. В частности, в нынешнем году в вузе намерены организовать студенческий совет по работе в общежитиях.

Другой проект направлен на патриотическое воспитание молодежи. Согласно ему, будет создано трехмерное виртуальное пространство, где молодежь сможет ознакомиться со значимыми событиями Великой Отечественной.

Поддержали грантом и комплексную экологическую программу «Зеленый дозор». Еще одна одобренная инициатива рассчитана на поддержание здорового образа жизни в молодежной среде.

Все проекты должны быть завершены к концу 2020 года. Предполагается, что в них примут участие больше 8 тысяч юношей и девушек.