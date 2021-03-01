Проект сквера возле 33-й нальчикской школы получил серебряный диплом на международном фестивале «Дни архитектуры»





Об этом сообщили в региональном Минстрое. Форум состоялся в Краснодаре при поддержке Союза архитекторов России.

Это одна из крупных площадок, где общаются представители профессионального сообщества. Там же они оценивают успехи коллег. В этом году по итогам фестиваля в список лидеров попал Нальчик. Сквер возле самой большой школы Кабардино-Балкарии открыли в сентябре прошлого года. На территории есть зеленая зона, место для прогулок и отдыха, детские игровые площадки. Создали этот проект в рамках программы по формированию комфортной городской среды.