Проект сквера возле 33-й нальчикской школы получил серебряный диплом на международном фестивале «Дни архитектуры»


Об этом сообщили в региональном Минстрое. Форум состоялся в Краснодаре при поддержке Союза архитекторов России.
Это одна из крупных площадок, где общаются представители профессионального сообщества. Там же они оценивают успехи коллег. В этом году по итогам фестиваля в список лидеров попал Нальчик. Сквер возле самой большой школы Кабардино-Балкарии открыли в сентябре прошлого года. На территории есть зеленая зона, место для прогулок и отдыха, детские игровые площадки. Создали этот проект в рамках программы по формированию комфортной городской среды.

Поделиться:

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 kab – 2021.03.01

— Ди радиор 101.8 ФМ толъкъуным зэрытехьэрэ нобэ илъэси 5 ирокъу

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 bal – 2021.03.01

— Коронавирус бир кесек сел болгъанды

Подробнее

Radio
Радио

Радио КБР 18.00 rus – 2021.03.01

— В Кабардино-Балкарии наблюдается стабилизация ситуации с COVID-19

Подробнее