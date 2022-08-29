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Проект ГТРК “Кабардино-Балкария” “Добрая среда” получил диплом фестиваля “Голос Евразии”

Проект ГТРК “Кабардино-Балкария” “Добрая среда” получил диплом фестиваля “Голос Евразии”

29.08.2022 | 22:19
Участвовали в профессиональном конкурсе и мастер-классах, увидели красоты Дагестана… Всероссийский фестиваль национального вещания “Голос Евразии-2022” собрал в Махачкале прежде всего журналистов – авторов репортажей, очерков, специальных репортажей и цикловых программ. Пригласили и исследователей – этнографов и культурологов, ведь главная цель форума – воспитывать любовь к Отечеству через знакомство с самобытной культурой и историей его народов. На совместном семинаре участники обсудили в деталях, как сохранить культурное наследие этносов в условиях глобализации. По словам заместителя генерального директора ВГТРК, руководителя Регионального департамента Рифата Сабитова, особенно трепетно следует беречь родные языки. В медиахолдинге всегда уделяют особое внимание их присутствию в телевизионном и радиоэфире. Основным событием фестиваля стал конкурс теле- и радиопрограмм. На победу претендовали представители региональных филиалов ВГТРК, а также их коллеги из зарубежных стран. ГТРК “Кабардино-Балкария” представила проект “Добрая среда” - о творческом развитии детей с ограничениями по здоровью. Его автор – директор телерадиокомпании Людмила Казанчева – удостоена диплома лауреата и специального приза. “Голос Евразии-2022” проходил три дня. Посвятили его Году культурного наследия народов России. Фестиваль организует государственная телерадиокомпания “Дагестан” при поддержке органов власти этой республики под патронатом ВГТРК.   https://t.me/vestikbr
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