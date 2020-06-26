Проект фильма представительницы КБР победил в конкурсе кинодебютов

Проект фильма представительницы Кабардино-Балкарии Тины Мастафовой победил в конкурсе кинодебютов «Региональное кино России». Организовал состязание Фонд Александра Сокурова «Пример интонации» при поддержке Фонда президентских грантов.

Всего на конкурс поступило больше 300 работ. После отбора в финал вышли три. В итоге победительницей стала Тина Мастафова с проектом фильма «Занять свое место». Как говорится в релизе по итогам конкурса, он получил высокую оценку за тщательную проработку темы, создание интересных образов, точное раскрытие места действия и значимую социальную и культурную проблематику. Идею должны реализовать уже в этом году. Место действия будущей картины – Кабардино-Балкария и Дагестан. Съемки пройдут при финансовой и технической поддержке Фонда Александра Сокурова.

В 2015 году Тина Мастафова завершила обучение в мастерской знаменитого режиссера в КБГУ. На ее творческом счету – несколько короткометражных фильмов, в том числе «Счастливая семья». При поддержке фонда «Пример интонации» были созданы такие картины как «Софичка» Киры Коваленко, «Глубокие реки» Владимира Битокова, «Теснота» Кантемира Балагова.