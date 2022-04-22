Проект благоустройства Чегема участвует во всероссийском конкурсе

Чегем решил уже во второй раз участвовать во всероссийском конкурсе «Малые города и исторические поселения», который направлен на улучшение качества городской среды. Сейчас в местной администрации готовят проект дальнейшего благоустройства райцентра, который назвали «Чегем. Движение вперед». В одном из микрорайонов намерены создать современную дорожную инфраструктуру, места для прогулок, отдыха и занятий спортом. Уже разработаны архитектурные решения, которые в ближайшие дни представят горожанам. Город выиграл во всероссийском конкурсе в 2020-м. А уже в следующем году, благодаря гранту в 60 миллионов рублей, появился «Чегем-парк». Он расположился вдоль Баксанского шоссе и состоит из четырех зон – культурной, спортивной, туристической и детской. Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды впервые провели в 2018-м по поручению президента. Идея получила поддержку в регионах и потому решили включить состязание в национальный проект «Жилье и городская среда». От Кабардино-Балкарии, помимо Чегема, побеждал в нем и городской округ Баксан.