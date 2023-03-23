Продукцию, изготовленную в регионах СКФО, планируют помечать знаком «Сделано на Кавказе»

Это совместный проект федерального ведомства с компанией «Кавказ.РФ». Ожидается, что он поможет бизнесменам Северного Кавказа расширить рынки сбыта и увеличить объем выпускаемой продукции.
Производителей, зарегистрированных в системе сертификации «Сделано на Кавказе», включат в открытый реестр. При этом им предоставят дополнительные льготы.
Среди основных – возможность одновременной сертификации на соответствие стандартам халяль и требованиям органической продукции. Также появится возможность ускоренно получить российский Знак качества.
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