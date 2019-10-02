Продовольственная безопасность страны будет обеспечена. Сделать это позволяют объемы урожая нынешнего года — 2019.10.02


Такое заявление сделал сегодня Дмитрий Медведев на заседании правительства. На начало недели было уже получено почти 110 миллионов тонн зерна. Положительная динамика и по масличным культурам. Результаты позволят увеличить поставку продовольствия на экспорт, отметил премьер-министр. Что касается овощей и картофеля, их в открытом грунте и теплицах также собрали больше, чем в прошлом году. На российских полях заканчивается сев озимых. Уже использовано три четверти площадей. Как отметил глава кабинета министров, АПК показывает позитивную динамику развития уже не первый год, что обусловлено интенсивной господдержкой. Только в этом году в отрасль вложили почти 308 миллиардов рублей.

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— Къыралны башчысы Мария Кучинаны алгъышлагъанды.

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— Сегодня- второй день Всероссийских учений по гражданской обороне.

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