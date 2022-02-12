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Продолжается капитальный ремонт поликлинического отделения в с.Дыгулыбгей

Продолжается капитальный ремонт поликлинического отделения в с.Дыгулыбгей

12.02.2022 | 16:07
В 2021 году в рамках программы модернизации первичного звена медицинской помощи начался капитальный ремонт поликлиники №2 в селе Дыгулыбгей. Здание построено в 1986 году и за все это время капитальный ремонт в нём не проводился. Строители демонтировали устаревшие конструкции, провели перепланировку первого и второго этажей, заменили электропроводку. В планах поменять крышу и обновить фасад. Территорию благоустроят, уложат тротуарную плитку и подключат новые фонари. Одновременно ведется строительство нового блока детской поликлиники с двумя входами для разделения заболевших и здоровых пациентов, пришедших на плановый осмотр. Уже заложен фундамент, завезены стройматериалы. Поликлиника будет адаптирована для пациентов с ограниченными возможностями здоровья. Расширятся возможности физиотерапии, проведения рентгенографии костей и суставов. Будет работать кабинет для оказания неотложной помощи. К сентябрю этого года в поликлинике будут созданы все необходимые условия для оказания медицинской помощи.
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