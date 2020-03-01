Продажа электронных сигарет и бес табачных никотиновых смесей – под контролем: парламент Кабардино-Балкарии принял закон об ограничении розничной торговли и пользования такими изделиями

Теперь в транспорте, на территориях аэропортов, железнодорожных и автовокзалов, в местах, где проходят акции для детей и подростков, применение указанных видов курительных изделий не разрешается. Также новый закон запрещает продавать электронные сигареты, жидкости для их работы, бес табачные никотиновые смеси – так называемые «снюсы» и «насваи» – несовершеннолетним. В парламенте подчеркивают: основная цель нового правового акта – снизить потребление табака в целом и ограничить доступ к никотиновым смесям подрастающему поколению. Сейчас готовятся поправки в республиканский Кодекс об административных правонарушениях, которые определят меры воздействия на тех, кто преступит новый закон.