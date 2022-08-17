Открытость и прозрачность экзаменов “на права”… В управлении ГИБДД республики запустили новый проект: процесс тестирования будущих водителей теперь под особым контролем.
Во всех регистрационно-экзаменационных подразделениях сотрудники Госавтоинспекции отныне проводят видеосъемку во время экзаменов. К тому же в режиме реального времени “картинку” выводят на экраны в залах ожидания.
Если человек будет замечен в нарушении, экзамен для него прекратят, и последует дальнейшее разбирательство. В Госавтоинспекции рассчитывают, что работающие в аудиториях видеокамеры помогут повысить уровень сознательности будущих автомобилистов.
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