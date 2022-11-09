Процедура признания человека нуждающимся в соцобслуживании станет проще

Российский Минтруд предлагает сократить перечень документов при обращении за такой услугой. Подробности сообщили на сайте объясняем.рф.
Сейчас от гражданина требуют в том числе предоставить справку о доходах. В будущем запрашивать такие данные станет само министерство в рамках межведомственного взаимодействия, но при согласии человека.
Также не нужно будет указывать в заявлении форму социального обслуживания. Сейчас можно выбрать только одну из них: на дому, полустационарное или стационарное. По новым правилам работники станут исходить из реальных потребностей гражданина и смогут сочетать разные виды помощи.
В профильном ведомстве также напомнили, что россиянина могут признать нуждающимся в соцобслуживании, если есть обстоятельства, которые ухудшают его жизнедеятельность.
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