Проблемы энергосбережения и энергоэффективности обсуждают сегодня в Аграрном университете





Там открылась научно-практическая конференция, которая продлится два дня. Посвятили ее 90-летию со дня рождения видного ученого, педагога, изобретателя Хазретали Бугова. Он учился и работал в Ленинграде, а после два десятка лет трудился в аграрном вузе Кабардино-Балкарии… К дискуссии пригласили представителей крупных предприятий энергетической отрасли. Выступавшие отметили, что Россия обладает богатыми топливно-энергетическими ресурсами. Однако вопросы их рационального использования являются насущными. Если человек сможет более бережно относиться к источникам энергии, снизится негативное влияние на окружающую среду. Да и в целом улучшится экологическая обстановка.