«Проблемы истории и культуры народов Центрального и Северо-Западного Кавказа»… — 2019.11.21

Эти вопросы стали темой региональной научной конференции, проходящей в Нальчике.
Ученое сообщество республики посвятило сегодняшнюю встречу памяти Заслуженного деятеля науки Кабардино-Балкарии Валерия Кажарова. Крупнейший отечественный кавказовед, он около двадцати лет возглавлял отдел истории Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Результатом его деятельности стали не только научные труды. Он также вырастил целую плеяду молодых специалистов.
Свои работы в рамках конференции представили молодые ученые-кавказоведы республики… Обсуждались вопросы индустриализации Малой Кабарды в 20-х — 30-х годах прошлого столетия, эволюция системы управления на Северном Кавказе в 19 веке, итоги довоенных археологических исследований на территории республики.

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— КъБ-м и Парламентым щыхэплъащ 2020, 2021-22 гъэхэм республикэ бюджетым и щытык1энум.

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— КъМ-р Сабийлеге право жаны бла болушлукъ этиуню битеуроссей кюнюне къошулгъанды.

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— Фонд оплаты труда бюджетников КБР увеличат на 11 %.

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