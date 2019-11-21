«Проблемы истории и культуры народов Центрального и Северо-Западного Кавказа»… — 2019.11.21

Эти вопросы стали темой региональной научной конференции, проходящей в Нальчике.

Ученое сообщество республики посвятило сегодняшнюю встречу памяти Заслуженного деятеля науки Кабардино-Балкарии Валерия Кажарова. Крупнейший отечественный кавказовед, он около двадцати лет возглавлял отдел истории Кабардино-Балкарского института гуманитарных исследований. Результатом его деятельности стали не только научные труды. Он также вырастил целую плеяду молодых специалистов.

Свои работы в рамках конференции представили молодые ученые-кавказоведы республики… Обсуждались вопросы индустриализации Малой Кабарды в 20-х — 30-х годах прошлого столетия, эволюция системы управления на Северном Кавказе в 19 веке, итоги довоенных археологических исследований на территории республики.