«Проба пера» – так называется олимпиада по журналистике для старшеклассников, которая состоялась в КБГУ. — 2019.04.10

Проводят ее в университете уже второй год подряд.

Сегодня 50 школьников решили попробовать свои силы в написании творческого эссе. Четыре темы на выбор, на работу – полтора часа. Участвовали ребята, в планах у которых — после окончания школы обучаться журналистике в КБГУ. Схожие задания будут и на вступительных экзаменах.

При проверке работ педагоги оценят не только умение стройно излагать мысли, но и творческий подход. Те, кто успешно справился с сегодняшним испытанием, получат по пять дополнительных баллов на экзаменах в вуз.