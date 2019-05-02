«Про Россию. Про тебя!» Таким будет основной девиз Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2019» — 2019.05.22





В этом году в Пятигорске он пройдёт в десятый раз. В августе будут проведены три смены: «Направление прорыва», «Гражданское общество» и «Я – лидер!». В форуме примет участие три тысячи человек. Грантовый фонд конкурса молодежных проектов в этом году составит более восьмидесяти пяти миллионов рублей. Участниками третьей смены станут победители управленческих проектов «Лидеры России», «Я – профессионал» и «Цифровой прорыв», а также региональных молодежных кадровых проектов, руководители волонтерских и некоммерческих молодежных организаций, студенческих сообществ и клубов. На грантовый конкурс среди участников третьей смены дополнительно выделят 30 миллионов рублей.