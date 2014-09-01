«Прямая линия с Главой КБР» состоится 3 августа





Сегодня Казбек Коков в своём инстаграм-аккаунте сообщил о переносе даты проведения «Прямой линии» с 29 июля на 3 августа. Как подчеркнул Глава КБР, количество обращений растёт. Темы самые разные. Однако 29 июля возникла необходимость личного участия руководителя региона в важном для республики федеральном мероприятии. Перенос «прямой линии» продлевает период приема обращений. Задать свой вопрос Главе можно по многоканальному телефонному номеру 8 (8662) 40-90-07, а также отправив текстовое или видеосообщение на электронную почту kokov-online@mail.ru или на личный аккаунт Казбека Кокова «ВКонтакте».