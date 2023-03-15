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Призывников не будут отправлять в зону СВО

Призывников не будут отправлять в зону СВО

15.03.2023 | 16:34
Преимущества службы по контракту – первое, что решили обсудить с журналистами. Военком республики Дмитрий Пахомов напомнил: в этом году число тех, кто в российскую армию пойдет по найму, должны увеличить на 400 тысяч. Из них две тысячи – из Кабардино-Балкарии... Изменились условия подписания документа. Контракт на службу в армии могут заключить и те, кто не был срочником, отметил Дмитрий Пахомов. После подписания документа военнослужащие проходят специальную подготовку, и только после их отправляют в подразделения, где они станут служить. С сентября 22-го в России единовременно выплачивают контрактникам по 195 тысяч рублей. С этого года увеличили денежное довольствие. Контракт подписывают только с теми, кому по итогам медкомиссии присвоили категории «А» и «Б» - «годен» и «годен с незначительными ограничениями». Отдельно договоры заключают с добровольцами. Это те, кто хочет посвятить себя защите Родины, но по каким-либо параметрам не соответствует условиям контракта. Говорили и о весенней призывной кампании. Стартует она первого апреля. Из Кабардино-Балкарии в ряды Вооруженных сил отправят чуть больше тысячи молодых людей в возрасте от 18 до 27 лет. Дмитрий Пахомов подчеркнул: ни один призывник не будет участвовать в специальной военной операции и служить на территории новых регионов.   https://t.me/vestikbr
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