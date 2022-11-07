Призывники из Майского района проходят медицинскую комиссию

Первого ноября в России началась осенняя призывная кампания. По данным республиканского военкомата, из Кабардино-Балкарии в армию этой осенью отправятся около 800 человек.
Сейчас в военкоматах республики горячая пора: работают призывные комиссии. Кто-то из призывников выполняет психологические тесты, часть ребят обсуждает вопросы предстоящей армейской службы.
Требования к призывникам высокие. Юноши должны иметь не только хорошее здоровье, образование также очень важно. Среднее обязательно, востребованы обладатели военно-учетных специальностей: механик, слесарь, тракторист... При желании юноши получить водительскую категорию военкомат может направить его на курсы ДОСААФ. После прохождения медицинского освидетельствования составляется список молодых людей, подлежащих призыву на военную службу.
Молодые люди, имеющие высшее образование, по закону имеют право выбора: служить сверхсрочную или заключить контракт на 2 года. Параллельно ведется отбор граждан, желающих поступать в учебные заведения министерства обороны.
Представители Терско-Малкинского окружного казачьего общества постоянно входят в состав призывной комиссии, а потому с удовольствием общаются с будущими новобранцами.
В целом на учете в военном комиссариате КБР состоит свыше 20 тысяч человек призывного возраста - от 18 до 27 лет. Из них третья часть имеет основания для освобождения или отсрочки, в основном, для получения образования. Что касается количества годных к армии, на протяжении последних 10 лет их число стабильно доходит до 90% от общего количества призывников.
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