Призывная комиссия военкомата КБР приступает к работе 12 мая

Призывные комиссии в регионах, в том числе в Кабардино-Балкарии, заработают с 12 мая. Отправлять новобранцев к местам несения службы начнут после 20 числа этого месяца, сообщили в министерстве обороны России.

По данным военного ведомства, призывные и сборные пункты снабжены бесконтактными термометрами, бактерицидными облучателями, тест-системами на выявление коронавируса, медицинскими масками и дезинфицирующими средствами. С вокзалов и из аэропортов команды новичков будут доставлять в пункты постоянной дислокации автотранспортом воинских частей. Перемещение новобранцев общественным транспортом исключено. В Минобороны также заявили, что молодое пополнение пройдет двухнедельный карантин.

По информации Военного комиссариата КБР, ряды Вооруженных Сил РФ этой весной пополнят около 700 новобранцев из Кабардино-Балкарии. Завершится призыв 15-го июля.