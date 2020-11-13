Прививочная кампания против гриппа в Кабардино-Балкарии продолжается, ее продлили до конца ноября





Связано это с распространением коронавируса. Обычно вакцинировать заканчивают в начале ноября. В этом году прививками против гриппа рассчитывают охватить примерно 60 процентов жителей республики. На сегодня иммунизацию прошли больше половины от запланированного.

Пик заболеваемости в республике обычно приходится на конец января – начало февраля. Как отмечают специалисты, в нынешнем сезоне ожидаются штаммы гриппа, которые долгие годы не циркулировали в России.