Приверженцы римско-католической церкви сегодня отмечают Рождество Христово





Сегодня приверженцы римско-католической церкви отмечают Рождество Христово по григорианскому календарю. Решение о его праздновании именно 25 декабря было принято на Эфесском (Третьем Вселенском) церковном соборе в 431 году.

Рождественские мероприятия проводят в католических приходах Кабардино-Балкарии. Их в республике три. Один из них расположен в Благовещенке. В селе проживает основная часть приверженцев этого направления в христианстве –поляки, немцы, армяне, русские. Всего около 200 человек, исповедующих католическую веру. Главный католический праздник организованно встретили еще в двух местах на территории Кабардино-Балкарии – в приходах Святого Семейства в Прохладном и Святого Иосифа в Нальчике. Вместе с более чем миллиардом западных христиан по всему миру. Продолжится празднование восемь дней – по первое января.