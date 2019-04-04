Приэльбрусье – в топ-тройке горнолыжных курортов, которые туристы выбирают для поездок на предстоящие майские праздники — 2019.04.04





Лидирует в списке – сочинская Красная Поляна, а на почетном третьем месте — Хибины в Мурманской области. Рейтинг составлен по данным одного из популярных сервисов бронирования отелей. Как показал анализ, покататься на лыжах и сноуборде на майские выходные россияне едут в среднем на 4-6 дней. Приэльбрусье в последнее время стабильно входит в число самых востребованных туристических направлений. Это доказали и предыдущие – новогодние праздники. Тогда наш горнолыжный курорт выбрали более 63 тысяч человек.