Приэльбрусье – в лидерах в СКФО среди курортов по программе кешбэка





Эта программа позволит регионам округа восстановить турпоток, резко сократившийся из-за пандемии коронавируса. В августе жители нашей страны могли выбрать внутреннее путешествие – с возвратом части стоимости путевки. Это туры с 1 октября и до конца года. Размер компенсации – от 5 до 15 тысяч рублей. Приэльбрусье ежегодно привлекает сотни тысяч альпинистов и горнолыжников. В профильном министерстве Кабардино-Балкарии заявили: средняя цена за предложенный отдых у подножья Эльбруса – 35 тысяч рублей. По итогам реализации программы будет проведен анализ, который покажет, как сделать курорт более популярным. Востребованными оказались и другие туристические направления республики. В настоящее время Ростуризм работает над повторным запуском программы. Ее участники в первую очередь рассчитывают на более длительные сроки продажи путевок.