Приятный сюрприз для детишек. В республиканском специализированном Доме ребёнка у двух пони родились жеребята, две дочки — 2019.04.01





Пополнение ожидали в разное время, но животные решили по-своему, ожеребились в одну ночь, не нарадуется глав_врач Дома ребенка. Новорожденные чувствуют себя хорошо. Одна-рыжая с белым окрасом, вторая – в точности до наоборот. Они пока будут находиться в ухоженном вольере вместе. Материнского молока малышам хватает с лихвой. Отец семейства по кличке Турмалин ревностно оберегает их. Потомство дали лошадки, которых Дому ребенка подарили в 2016-м году. Их специально привезли из Санкт-Петербурга. Одну отдали реабилитационному центру «Радуга». Пока малыши не окрепнут, их мамы будут свободны от занятий.

Объявлен конкурс на выбор кличек для жеребят. Уже появились варианты. Чаще всего попадаются имена Марта и Берта, а также Маша и Даша. Итоги конкурса подведут 10-го апреля. Напомню, что в Доме ребенка лечение и реабилитацию проходят дети с тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы, опорно-двигательного аппарата, а также с нарушениями слуха, речи, зрения. Есть хоспис для малышей с онкологическими и неврологическими болезнями. Появление двух жеребят в месте, где ребятам приходится каждый день бороться за здоровье и жизнь — это чудо, уверены сотрудники Дома ребенка.