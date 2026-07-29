Приемная кампания в первые классы продлится до пятого сентября

Об этом рассказали в профильном министерстве. В этом году в Кабардино-Балкарии за парты впервые сядут около 11 тысяч малышей. До начала учебного процесса осталось чуть больше месяца. Школы к нему активно готовятся: в зданиях проводят капитальный и текущий ремонты, благоустраивают территории. До конца июля учреждения должны получить почти 340 тысяч экземпляров учебной литературы. Чтобы вовремя и на сто процентов выдать государственные учебники всем школьникам.
Одной из важнейших социальных задач остается горячее питание, которым будут обеспечены более 46 тысяч ребят начальных классов. Обеды предусмотрены и для учащихся с 5-го по 11-й классов из льготных категорий. Это более 8-ми тысяч человек. Кроме того, в республике продолжается развитие школьных перевозок.
На балансе общеобразовательных организаций находятся 245 автобусов, все они оснащены системой ГЛОНАСС. Благодаря этому свыше 10 тысяч детей из отдаленных сел ежедневно и безопасно добираются до учебных заведений. В ближайшее время автопарк республики пополнят еще 25 новых транспортных средств.
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