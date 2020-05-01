Приемная кампания в вузах стартует 20 июня

Приемная кампания в вузах страны в этом году стартует 20 июня. Об этом заявил руководитель министерства науки и высшего образования России Валерий Фальков в эфире одного из федеральных телеканалов. С указанной даты можно будет подавать в электронном виде заявления о поступлении, данные аттестатов, фотографии, то есть все документы, кроме результатов ЕГЭ, который стартует в начале июля.

В числе нововведений приемной кампании – электронная подпись абитуриента, сертификат которой нужно будет добавить в пакет документов. Получить такую подпись вправе любой гражданин России старше 14-ти лет. Сделать это можно в удостоверяющих центрах, аккредитованных Минкомсвязи. В Нальчике 3 таких организации. Список опубликован на сайте министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России. Продлится приемная кампания в вузах до 17 августа.