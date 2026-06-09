Прием заявок по программе «Земский работник культуры» открыт до 15 июля

Министерство культуры Кабардино-Балкарии напоминает: прием заявок по программе «Земский работник культуры» продолжается. Подать документы можно до 15 июля – сообщают в ведомстве.
Участниками могут стать граждане России со средним профессиональным или высшим образованием. В списке: библиотекари, художники, музыканты, театральные работники и другие специалисты. Победители отбора получат единовременную выплату – миллион рублей.
Главное условие – переезд в село или небольшой город с населением до пятидесяти тысяч человек. Программа действует по поручению Президента с января прошлого года.
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