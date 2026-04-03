Прием заявок на всероссийскую премию «Гордость нации» открыт в КБР

В Кабардино-Балкарии стартовал прием заявок на участие во всероссийской общественной премии «Гордость нации». Об этом сообщили на пресс-конференции регионального отделения Ассамблеи народов России.
Открывая пресс-конференцию, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России в Кабардино-Балкарии Хаути Сохроков напомнил собравшимся, что 2026-ой объявлен Годом единства народов России. Главная его цель – укрепить национальное единство и межэтническое согласие в стране.
Хаути Сохроков отметил, что яркий пример такого межнационального единения демонстрируют участники специальной военной операции, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой.
В начала апреля в Кабардино-Балкарии стартовал прием заявок на участие в окружном этапе всероссийской общественной премии «Гордость нации». Конкурс призван поощрить лучшие практики и проекты, направленные на укрепление российской нации и межнационального единства, сохранение и развитие родных языков и культуры, а также поддержку добровольческого движения. Определять победителей будут в семи номинациях.
Участвовать в конкурсе могут представители общественных объединений и некоммерческих организаций, волонтерских движений, учителя родного языка и литературы, мастера народного творчества, журналисты и блогеры. Подать заявку можно до 1-го сентября на сайте премии.
Итоги окружного этапа «Гордости нации» проведут в октябре. Площадкой для смотра станет Нальчик. А уже через месяц в Москве состояться финал и награждение лауреатов.
https://t.me/vestikbr