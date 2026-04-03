Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Прием заявок на всероссийскую премию «Гордость нации» открыт в КБР

Прием заявок на всероссийскую премию «Гордость нации» открыт в КБР

03.04.2026 | 13:20
В Кабардино-Балкарии стартовал прием заявок на участие во всероссийской общественной премии «Гордость нации». Об этом сообщили на пресс-конференции регионального отделения Ассамблеи народов России. Открывая пресс-конференцию, руководитель регионального отделения Ассамблеи народов России в Кабардино-Балкарии Хаути Сохроков напомнил собравшимся, что 2026-ой объявлен Годом единства народов России. Главная его цель – укрепить национальное единство и межэтническое согласие в стране. Хаути Сохроков отметил, что яркий пример такого межнационального единения демонстрируют участники специальной военной операции, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой. В начала апреля в Кабардино-Балкарии стартовал прием заявок на участие в окружном этапе всероссийской общественной премии «Гордость нации». Конкурс призван поощрить лучшие практики и проекты, направленные на укрепление российской нации и межнационального единства, сохранение и развитие родных языков и культуры, а также поддержку добровольческого движения. Определять победителей будут в семи номинациях. Участвовать в конкурсе могут представители общественных объединений и некоммерческих организаций, волонтерских движений, учителя родного языка и литературы, мастера народного творчества, журналисты и блогеры. Подать заявку можно до 1-го сентября на сайте премии. Итоги окружного этапа «Гордости нации» проведут в октябре. Площадкой для смотра станет Нальчик. А уже через месяц в Москве состояться финал и награждение лауреатов.   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных