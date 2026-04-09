Телефон рекламной службы: +7 (903)495-71-71
home
Главная
>
Новости
>
Прием заявок на конкурс «За любовь и верность» стартовал в Нальчике

Прием заявок на конкурс «За любовь и верность» стартовал в Нальчике

09.04.2026 | 15:40
В Нальчике стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «За любовь и верность». Об этом рассказали в столичной мэрии. К участию приглашают семьи, проживающие в городском округе, которые стали настоящим примером крепости семейных устоев, любви и взаимного уважения. Кандидатуры могут выдвигать как сами супружеские пары и их родственники, так и предприятия, и организации, а также общественные объединения. Заявки принимают до 15 апреля. Главная награда – медаль «За любовь и верность».   https://t.me/vestikbr
© 2026 ГТРК «Кабардино-Балкария». Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия» 2001 - 2026. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор Главной редакции ГИК "Россия" - Панина Елена Валерьевна. Главный редактор сайта Суйдимов Б.Х. Адрес электронной почты редакции: vesti_tvkbr@mail.ru. Справочный телефон: +7 (8662) 40-36-33. Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об интеллектуальной собственности. Любое использование текстовых, фото, аудио и видеоматериалов возможно только с согласия правообладателя (ВГТРК). Для детей старше 16 лет (16+).
© 2026 Политика в отношении персональных данных