Прием заявок на конкурс «За любовь и верность» стартовал в Нальчике

В Нальчике стартовал прием заявок на ежегодный конкурс «За любовь и верность». Об этом рассказали в столичной мэрии.
К участию приглашают семьи, проживающие в городском округе, которые стали настоящим примером крепости семейных устоев, любви и взаимного уважения. Кандидатуры могут выдвигать как сами супружеские пары и их родственники, так и предприятия, и организации, а также общественные объединения. Заявки принимают до 15 апреля. Главная награда – медаль «За любовь и верность».
https://t.me/vestikbr