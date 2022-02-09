Придорожные кемпинги Кабардино-Балкарии стали площадками для акции «За трезвое вождение»

Сотрудники Госавтоинспекции отделения МВД России по Лескенскому району совместно с представителем Общественного совета при ОМВД Мадиной Бавуковой и волонтерами средней школы №3 с.п. Аргудан провели профилактическую акцию «За трезвое вождение». Мероприятие состоялось для посетителей придорожного кемпинга, расположенного в торговом центре с.п. Урух Лескенского района. Место проведения акции выбрано не случайно, так как общественная столовая расположена возле федеральной трассы, подкрепиться в ней останавливаются не только жители Лескенского района, но и гости республики, в том числе и дальнобойщики. Полицейские отметили, что нетрезвый водитель представляет серьезную опасность на дороге, создает угрозу не только себе, но и другим участникам дорожного движения. - Находя множество отговорок и причин сесть за руль после застолья, автолюбители забывают о главном - алкоголь притупляет реакцию и не позволяет контролировать процессы управления автомобилем, даже если кажется, что вы абсолютно трезвы и ум ваш не затуманен, - предупредили полицейские. После бесед волонтеры и представитель Общественного совета с помощью тематического плаката «выПить или выЖить» призвали водителей вести здоровый образ жизни, а после подписать свои бумажные стаканчики для чая и кофе лозунгом «Мы за трезвое вождение».