Приближается середина осени. — 2019.10.08

В республике заметно похолодало. А это значит, что отопительный сезон не за горами.

Подготовились к нему основательно. Только в Нальчике – несколько десятков котельных. За лето провели профилактический осмотр и плановый ремонт. Обновили поврежденные и ветхие участки теплотрасс. Сейчас в жилых домах заполняют трубы водой. Начало отопительного сезона зависит от определенных температурных условий, напомнили в Нальчикской тепло_снабжающей компании.

Традиционно тепло вначале подают в дошкольные учреждения, больницы и школы, затем остальным потребителям. Тем временем, в республиканском Управлении Роспотребнадзора напоминают о необходимости соблюдать температурный режим на социальных объектах. Так, в игровых комнатах детских садов должно быть не ниже двадцати_одного градуса, в палатах лечебных учреждений – не меньше 20-ти, а в школьных кабинетах +18 и выше. Если вам станет известно о случаях нарушения установленных норм, следует обратиться в Управление Роспотребнадзора. Специалисты проведут проверку.