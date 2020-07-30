Приближается один из главных праздников ислама – Курбан-Байрам

В Кабардино-Балкарии 31 июля объявлено нерабочим… Курбан-Байрам знаменует собой окончание хаджа и наступает через 70 дней после поста в месяц Рамадан. Традиционно в праздник принято совершать коллективные молитвы, приносить в жертву животных, ходить в гости. Двери мечетей открыты для верующих, однако действуют определенные санитарные требования, согласованные с Роспотребнодзором. Их необходимо соблюдать, чтобы не дать коронавирусной инфекции распространиться в местах с массовым пребыванием людей.

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— Кабардино-Балкария в числе лидеров по развитию системы оказания паллиативной помощи.

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