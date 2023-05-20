При въезде в поселок Звездный завершают ремонт дороги

Речь – о верхнем слое асфальтобетона на участке региональной трассы при въезде в Звездный. Это дорога связывает поселок с Каменкой. Здесь на двух с половиной километрах подрядчики уже почти полностью обновили дорожное полотно.
К обновлению приступили в начале марта. За это время дорожники демонтировали старое полотно, подготовили основание и заасфальтировали начисто. Ремонта здесь ждали с нетерпением. За два десятка лет дорога пришла в негодность – была вся в трещинах, рассказывают местные жители.
Ситуацию удалось изменить радикально благодаря профильному нацпроекту. Сдать объект в эксплуатацию планируют раньше намеченного срока – уже в июне. Помимо этого, в Чегемском районе совсем недавно отремонтировали еще два участка дорог.
Таким образом, до конца июня по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Чегемском районе в нормативное состояние приведут больше шести километров трасс.
https://t.me/vestikbr