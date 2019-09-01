При раскопках могильника в Заюково-3 найдено уникальное сарматское погребение — 2019.09.17





В захоронении, датируемом первым и вторым веками нашей эры, находились останки нескольких человек. Некрополю около полутора тысяч лет. Он охватил кобанскую, сарматскую и аланскую эпохи. Расположен на высоте 1000 метров над уровнем моря. Захоронения этого периода в горной местности большая редкость, отмечают специалисты. На этот раз археологи нашли комплект с пряжками, удила с ажурными псалиями и со стеклянными перстнями. На мужчинах в погребении была римская воинская атрибутика, что указывает на причастность к легионам Империи, в то время находившимся недалеко от Кавказского хребта. Женская одежда представлена полусапожками, расшитыми бисером. При этом исследователям впервые удалось восстановить рисунок вышивки. Напомню, объединенная Северокавказская археологическая экспедиция проводит раскопки в этом районе с 2014 года.