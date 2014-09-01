При правительстве КБР создадут совет по вопросами попечительства в социальной сфере

При правительстве Кабардино-Балкарии создадут совет, который займется вопросами попечительства в социальной сфере. Такое решение приняли сегодня на заседании кабинета министров. Премьер республики Алий Мусуков провел его в режиме видеоконференции. Как рассказал руководитель Минтруда Алим Асанов, новая структура возьмет на себя сразу несколько функций. Это участие в реализации приоритетных социальных программ, разработка отраслевых концепций, создание условий для развития в республике благотворительности, взаимодействие с другими попечительскими советами… На заседании также решили сформировать рабочую группу по размещению полной и достоверной информации в Государственной информационной системе ЖКХ.