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В Кабардино-Балкарии введен уровень базовой готовности

В Кабардино-Балкарии введен уровень базовой готовности

20.10.2022 | 21:29
Глава КБР Казбек Коков подписал указ о создании Оперативного штаба по обеспечению эффективного взаимодействия органов публичной власти в связи введением на территории Кабардино-Балкарии уровня базовой готовности. Глава республики лично возглавил оперштаб. Документ подписан в рамках реализации соответствующего указа Президента России. “Уровень базовой готовности не предполагает каких-либо ограничений для граждан. Однако перед органами власти стоит задача обеспечить безопасность людей, усилить защищённость объектов жизнеобеспечения и инфраструктуры, поддержку наших бойцов и их семей, охрану границ, таможенный контроль. То есть, органы власти переходят на усиленный режим работы, как это было во время недавней пандемии. Для жителей республики привычный порядок жизни не меняется: все объекты жизнеобеспечения и инфраструктуры продолжают работать в штатном режиме”, - прокомментировал Глава КБР Казбек Коков.   https://t.me/vestikbr
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