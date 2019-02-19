При ДК станицы Александровской создается краеведческий музей — 2019.02.19





История населенного пункта насчитывает свыше ста восьмидесяти лет, поэтому местные жители решили, что такое хранилище культурных ценностей здесь просто необходимо. В экспозиции уже немало раритетных вещей, но инициаторы проекта рассчитывают на ее постоянное пополнение. Пожелтевшие от времени документы повествуют о событиях двухсотлетней давности. Старинные рушники и посуду, утюги, прялки или веретено можно не только разглядывать, но и потрогать. Экспонаты собирали всем миром. Станичники каждый день приносят в музей ценную утварь, которую находят, расчищая чердаки и подвалы. Самые частые посетители музея — дети. Для них здесь проводятся часы краеведения, дни памяти и тематические вечера. Сотрудники дома культуры хотят значительно расширить и действующую экспозицию, и образовательную программу.