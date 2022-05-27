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Президиум парламента КБР рассмотрел ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты

Президиум парламента КБР рассмотрел ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты

27.05.2022 | 16:31
Привести в соответствие с федеральными законами и Конституцией Кабардино-Балкарии… Президиум парламента рассмотрел ряд изменений в действующие нормативно-правовые акты. Инициативы уточняют полномочия высшего законодательного органа, правительства и мировых судей республики. Определяется также статус депутата и его возможность работать по совместительству в других должностях. Изменения вносят и в избирательную систему. Так, предложено упразднить избирательные комиссии муниципальных образований и возложить их полномочия на территориальные и участковые комиссии. Решение по рассмотренным законопроектам депутаты примут на пленарном заседании в июне... В тот же день члены президиума поддержали инициативу регионального управления Минюста об изменениях в закон о бесплатной юридической помощи в Кабардино-Балкарии. Речь о том, чтобы расширить список лиц, которые имеют право на такую услугу. Как сообщил председатель парламентского комитета по общественной безопасности и противодействию коррупции Михаил Кривко, в перечень предложено включить тех, кто прибывает в республику с Украины, из ДНР и ЛНР и ходатайствует о признании их беженцами и вынужденными переселенцами.
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