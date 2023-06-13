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Президент России Владимир Путин встретился сегодня с военкорами

Президент России Владимир Путин встретился сегодня с военкорами

13.06.2023 | 22:31
Глава государства ответил на вопросы журналистов о ходе и целях СВО, российском военно-промышленном комплексе и потерях противника. По словам президента, украинская сторона несет в 10 раз больше потерь, чем российская. Путин заявил, что цели специальной военной операции носят фундаментальный характер, но они могут меняться в соответствии с текущей ситуацией. К тому же СВО дала понимание, как донастроить оборонно-промышленный комплекс, чтобы наша армия стала лучшей в мире. Президент добавил, что в России нет необходимости вводить военное положение. Проводить новую мобилизацию в стране также не планируют. Отвечая на вопрос о социальной поддержке участников СВО, Путин заявил, что все защитники Отечества должны находиться в равных условиях и получать соответствующие социальные гарантии.
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