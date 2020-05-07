Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание…

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание по вопросам реализации ранее принятых мер в условиях распространения коронавирусной инфекции и введения режима самоизоляции. В его работе принял участие Глава КБР Казбек Коков. Глава государства напомнил участникам о пакетах мер, принятых для поддержки экономики и социальной сферы страны. В их числе — прямые выплаты семьям с детьми, сотрудникам медицинских учреждений и служб скорой помощи; повышение пособия для граждан, столкнувшихся с временной потерей работы; субсидии и льготные зарплатные кредиты для предприятий, которые сохраняют занятость; отсрочки по налоговым, кредитным и арендным платежам. Второй важнейшей темой повестки стало обсуждение предложений по поэтапному выходу из режима ограничений, введённых в рамках борьбы с распространением COVID-19. Три показателя для начала их снЯтия назвалА руководитель Роспотребнадзора Анна Попова: это темпы прироста заболеваемости, наличие свободных коек для госпитализации инфицированных, охват тестированием. Она также озвучила этапы по выходу из самоизоляции. Вначале людям разрешат заниматься спортом на улице, потом начнут работать образовательные учреждения и торговые точки. На третьем этапе откроются парки и скверы. При этом граждане будут обязаны соблюдать дистанцию. Глава службы добавила, что ограничения могут ввести снова, если эпидемиологическая ситуация ухудшится. Обращаясь к главам субъектов, Президент России напомнил, что им необходимо, опираясь на эти рекомендации, в ближайшие дни выработать свои планы действий на период после 11 мая. Важно иметь обоснованный, выверенный с учётом мнения специалистов алгоритм действий для каждого региона страны. Цена малейшей ошибки – это безопасность, жизнь и здоровье людей, отметил Владимир Путин.